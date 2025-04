Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Brand in Duisburg-Buchholz - Bundespolizei im Einsatz

Duisburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages (4.4.2025) wurde die Bundespolizei über einen Brand in Duisburg-Buchholz informiert. Der Brand, der sich in unmittelbarer Nähe der Gleise und in der Nähe des Waldfriedhofes ausbreitete, hatte ein Ausmaß von etwa 120 Quadratmetern. Die Bundespolizei verlegte umgehend mit Sonder- und Wegerechten zum Einsatzort, wo bereits Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Landespolizei vor Ort waren. Die Feuerwehr Duisburg hatte bereits eine Streckensperrung veranlasst, und die Bahnstrecke 2310 wurde um 04.41 Uhr gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Brand durch eine im Stadtgebiet gezündete Kugelbombe ausgelöst worden sein, wobei ein überspringender Funke als mögliche Ursache in Betracht gezogen wird. Um 05.28 Uhr konnte der Brand erfolgreich gelöscht werden. Glücklicherweise wurden keine Beschädigungen an den Bahnanlagen festgestellt. Die Streckensperrung dauerte von 04.41 Uhr bis 05.43 Uhr. Während dieser Zeit kam es zu erheblichen Betriebsstörungen: 19 Züge hatten Verspätungen von insgesamt 290 Minuten, es gab 8 Umleitungen, 1 Zugausfall und 15 Teilausfälle.

