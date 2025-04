Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Einblick in die spannende Welt der Polizei - Girls und Boys Day 2025 bei der Bundespolizei Köln

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Köln (ots)

Einen spannenden und abwechslungsreichen Tag durften am gestrigen Girls- und Boys Day (03. April) insgesamt 28 Schülerinnen und Schüler bei der Bundespolizei in Köln erleben. Unter dem Motto "Mitmachen, Mitdenken, Mittendrin" hatten die jungen Teilnehmenden die Möglichkeit, einen echten Blick hinter die Kulissen des Polizeialltags zu werfen - und das auf ganz praktische und interaktive Weise.

Nach einer herzlichen Begrüßung durch die Verantwortlichen und einer kurzen Vorstellungsrunde startete der Tag mit dem einzigen theoretischen Teil: einer Einführung in die Arbeit der Bundespolizei. Dabei wurde nicht nur erklärt, wie sich die Bundespolizei von der Landespolizei unterscheidet, sondern auch, welche besonderen Aufgaben und Einsatzbereiche gerade am Standort Köln eine Rolle spielen.

Anschließend wurde es praxisnah: In drei Gruppen aufgeteilt, durchliefen die Jugendlichen abwechslungsreiche Stationen, die ihnen den Berufsalltag der Bundespolizei näherbrachten.

Trainingszentrum: Körperschutz, Fesselungstechniken und Teamgeist

Eine Gruppe machte sich mit dem Streifenwagen und erfahrenen Einsatztrainerinnen und -trainern auf den Weg ins Trainingszentrum. Dort erwartete die Teilnehmenden eine dreistündige Einheit mit echten Einsatzinhalten: Von der Fallschule über verschiedene Fesselungstechniken bis hin zum Anprobieren der schweren Körperschutzausrüstung - inklusive eines realitätsnahen Tests, wie gut diese Schutzmaßnahmen tatsächlich gegen Schläge oder geworfene Gegenstände schützen. Besonderes Highlight: Die Jugendlichen durften mit Tennisbällen - als Steinimitate - selbst ausprobieren, wie einsatzerprobte Schutzschilder wirken. Eine kleine Boxeinheit rundete das Training ab und vermittelte auf spielerische Weise die Grundlagen der Selbstverteidigung. Die Begeisterung war den Jugendlichen deutlich anzumerken - sie waren mit vollem Einsatz und großer Neugier dabei.

Rätseln wie Ermittler: Escape Room trifft Polizeiarbeit

Eine weitere Gruppe stellte sich einer besonderen Herausforderung: einem eigens für diesen Tag entwickelten Escape Room. Innerhalb einer Stunde galt es, Hinweise zu kombinieren und den Täter per Code zu überführen. Dabei wurde schnell sichtbar, wie aus zuvor fremden Schülerinnen und Schülern ein starkes Team wurde - mit Kommunikation, Kombinationsgabe und echtem Ermittlergeist wurde der Fall gemeinsam gelöst.

Kriminaltechnische Spurensuche und Streifenwagen-Check

Auch die kriminaltechnische Arbeit kam nicht zu kurz: An einer weiteren Station erfuhren die Teilnehmenden, wie Spuren gesichert und Fingerabdrücke sichtbar gemacht werden. Mit Pinsel und Pulver durften die Jugendlichen selbst aktiv werden und Fingerabdrücke auf Gläsern sichtbar machen - ein spannender Einblick in die Arbeit der Kriminaltechnik.

Abgerundet wurde das Programm durch den "Streifenwagen-Check": Hier durften die Kids selbst ins Einsatzfahrzeug steigen, Knöpfe testen und alle Fragen loswerden, die ihnen schon immer auf der Zunge lagen.

Nach einer gemeinsamen Mittagspause tauschten die Gruppen, sodass alle Teilnehmenden sämtliche Stationen erleben konnten.

Ein Tag voller Eindrücke und neuer Perspektiven

"Alles in allem war es ein wertvoller Tag - sowohl für die Jugendlichen als auch für uns", resümierte ein beteiligter Kollege am Ende der Veranstaltung. "Es ist schön zu sehen, wie viel Interesse, Begeisterung und Offenheit die Teilnehmenden mitgebracht haben. Und wer weiß - vielleicht konnten wir den einen oder anderen ja so sehr für unsere Arbeit begeistern, dass wir ihn oder sie in einigen Jahren als neue Kollegin oder neuen Kollegen begrüßen dürfen."

Die Bundespolizei Köln bedankt sich bei allen Beteiligten für einen erfolgreichen Girls- und Boys Day 2025 - und freut sich jederzeit über Interessierte, die mehr über den spannenden Beruf der Bundespolizistin und des Bundespolizisten erfahren möchten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell