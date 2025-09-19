Polizei Dortmund

POL-DO: Drogenhandel und Besitz: 25-Jähriger in Dortmund festgenommen, weitere Drogen in der Wohnung sichergestellt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0809

Am Donnerstagmittag (18. September) nahmen Polizisten einen Drogenhändler in der "Kleinen Herderstraße" fest. Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Beamten weitere Drogen sicher.

Nach derzeitigen Ermittlungen kontrollierten Einsatzkräfte den polizeibekannten, 25-jährigen Dortmunder gegen 13 Uhr auf seinem Fahrrad in der "Kleinen Herderstraße". Dabei fanden sie bei ihm eine Brötchentüte, die mit einzeln verpackten Cannabistütchen gefüllt war.

Bei einer daraufhin erfolgten Wohnungsdurchsuchung in unmittelbarer Nähe stellten die Beamten weitere Betäubungsmittel (Cannabis und Kokain), Verpackungsmaterial sowie einen vierstelligen Bargeldbetrag sicher. Aufgrund der aufgefundenen Menge, besteht der Verdacht des Handelns mit den Drogen.

Gegen den Dortmunder besteht bereits ein Messertrageverbot. Die Polizisten stellten bei der Kontrolle keinen Verstoß gegen das Verbot fest. Jedoch fanden die Einsatzkräfte eine Schreckschusswaffe in der Wohnung und stellten diese sicher.

Die Polizisten nahmen den 25-Jährigen vorläufig fest. Haftgründe lagen nach Prüfung nicht vor. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 25-Jährige am Freitag (19. September) entlassen. Ihn erwarten u.a. Strafverfahren wegen des illegalen Handels und des Besitzes von Kokain und Cannabis in nicht geringer Menge.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell