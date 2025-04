POL-NOM: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Uslar (ots) - Uslar, (go),Ortsteile Sohlingen, Wiensen, Eschershausen, zwischen Samstag, dem 29.03.2025, 19:30 Uhr und Montag, dem 31.03.2025, 18:45 Uhr. Mehrere Diebstähle und einen Einbruch verzeichnete die Polizei in Uslar. Im o.g. Zeitraum entwendeten bislang unbekannte Täter am Knobben in Sohlingen 2 Vorhängeschlösser von 2 gegenüberliegenden Scheunen. Des Weiteren wurde im OT Eschershausen in der ...

