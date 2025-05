Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei bittet um Hinweise nach Unfallflucht

Wipperfürth (ots)

Am Montag (19. Mai) war eine bisher unbekannte Fahrradfahrerin auf der Straße "In den Quellen" in Richtung Robinienweg unterwegs. Gegen 17:20 Uhr beschädigte sie beim Vorbeifahren einen LKW, der am Fahrbahnrand parkte. Anschließend fuhr sie in Richtung Robinienweg weiter ohne sich für den angerichteten Schaden verantwortlich zu zeigen. Die flüchtige Fahrradfahrerin trug einen Fahrradhelm und eine Brille. Sie hat dunkle Haare und war mit einer langen Hose und einer langärmeligen Jacke bekleidet. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell