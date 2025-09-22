PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: 60-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall auf B1 schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0814

Ein 60-jähriger Motorradfahrer aus Soest ist am Samstag, den 20. September, auf der B1 in Höhe der Ludwig-Lohner-Straße bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen und Zeugenaussagen war der Mann gegen 14:20 Uhr mit seinem Motorrad auf dem Weg in Richtung Unna, als es auf seiner Fahrbahn zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Lkw kam. Durch die Kollision wurde der Pkw auf den linken Fahrstreifen geschleudert, den der Motorradfahrer befuhr. Der 60-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Während die Fahrerin des Autos leichte Verletzungen erlitt, wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B1 in Fahrtrichtung Unna zeitweise komplett gesperrt werden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Luca Blüthgen
Telefon: 0231/132-1039
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

