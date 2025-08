Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Lebensbedrohlich verletzt - Schwerer Motorradunfall

Stadtilm, Ilm-Kreis (ots)

Am Montagabend gegen 20:50 Uhr ereignete sich auf der B90N zwischen den Abfahrten Stadtilm und Traßdorf ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 34-Jähriger fuhr mit seiner Ducati von Rudolstadt in Richtung BAB 71, zusammen mit einer 19-jährigen Sozia. Aus bisher noch ungeklärten Gründen kam das Kraftrad nach links von der Fahrbahn ab, fuhr in die unbefestigte Bankette und gelangte hinter die Leitplanke. Mit dieser kollidierten Fahrer und Sozia mit ihrem Krad mehrfach, bis sie schließlich auf der Böschung zum Liegen kamen. Der 34-Jährige wurde durch das Unfallgeschehen lebensbedrohlich verletzt und mittels Hubschrauber in ein Klinikum geflogen. Auch die 19-jährige Sozia verletzte sich schwer, ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Am Kraftrad entstand Totalschaden, die Schadenshöhe wird auf 19.000 Euro geschätzt. Eine mögliche Beteiligung eines weiteren Fahrzeuges ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zur Unfallaufnahme wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Rettungsmaßnahmen wurden durch die Freiwillige Feuerwehr Stadtilm tatkräftig unterstützt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B90N für wenige Stunden voll gesperrt.

Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei Ilmenau unter der Rufnummer 03677-601124, Bezugsnummer 0201530/2025 entgegen. (jk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell