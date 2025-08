Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mann leblos aufgefunden

Dornheim (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag wurde ein Mann leblos in einem Brunnen auf seinem Grundstück in Dornheim aufgefunden. Gegen 12.45 Uhr wurden Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei alarmiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte der 86-Jährige Gartenarbeiten durchführen und setzte sich kurzzeitig auf einen mit einer Platte abgedeckten Brunnen. Offenbar hielt die Platte seinem Gewicht nicht stand, sodass der Mann in den Brunnen stürzte und nur noch leblos geborgen werden konnte. Ein Einwirken Dritter ist nach jetzigem Kenntnisstand unwahrscheinlich. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen zu den Todesumständen aufgenommen. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell