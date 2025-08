LPI-GTH: Kollision

Wutha-Farnroda (ots) - In der Nacht von Freitag zum Samstag ereignete sich in der Ortsstraße in Kahlenberg eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei kam ein unbekannter Fahrzeugführer links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Strommasten. Aufgrund der Schäden am Fahrzeug, veranlasste der Fahrzeugführer das Abschleppen des Fahrzeuges und entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion ...

