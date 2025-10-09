Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Stephanusstraße

Einbruch in ein zur Zeit unbewohntes Haus

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 07.10.2025 (17.00 Uhr) bis 08.10.2025 (17.30 Uhr) in ein derzeit aufgrund von Renovierungen unbewohntes Haus auf der Stephanusstraße in Lüdinghausen ein. Hierzu schlugen sie ein Fenster ein und verschafften sie so Zugang zum Inneren des Hauses. Sie durchsuchten sämtliche Räume und Schränke nach Diebesgut und entwendeten eine goldene Uhr und Anstecknadeln (Blutspendeabzeichen).

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell