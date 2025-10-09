PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Lüdinghausen, Stephanusstraße
Einbruch in ein zur Zeit unbewohntes Haus

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 07.10.2025 (17.00 Uhr) bis 08.10.2025 (17.30 Uhr) in ein derzeit aufgrund von Renovierungen unbewohntes Haus auf der Stephanusstraße in Lüdinghausen ein. Hierzu schlugen sie ein Fenster ein und verschafften sie so Zugang zum Inneren des Hauses. Sie durchsuchten sämtliche Räume und Schränke nach Diebesgut und entwendeten eine goldene Uhr und Anstecknadeln (Blutspendeabzeichen).

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

