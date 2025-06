LPI-EF: Junger Mopedfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Erfurt (ots) - In der Nacht zu Montag versuchten eine 41-jährige Frau und ihr 35-jähriger Komplize, einen Kaugummiautomaten in der Erfurter Liebknechtstraße gewaltsam zu öffnen. Dabei gerieten sie in das Visier einer zivilen Streifenbesatzung, die den Aufbruch in Echtzeit beobachtete. Die Beamten griffen gemeinsam mit uniformierten Kräften ein und nahmen das polizeibekannte Pärchen noch bei der Tatausführung ...

