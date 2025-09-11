Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Alleinunfall mit Rennrad: 22-Jähriger zieht sich schwere Verletzungen zu

Rheurdt-Schaephuysen (ots)

Am Mittwoch (10. September 2025) kam es gegen 18:35 Uhr an der Hauptstraße in Rheurdt zu einem Alleinunfall. Ein 22-jähriger Mann aus Duisburg befuhr mit einem Rennrad die Hauptstraße in Fahrtrichtung Rheurdt und beabsichtigte auf den parallel verlaufenden Geh- und Radweg aufzufahren. Der Mann kollidierte dabei mit dem rechtsseitigen Bordstein und verlor die Kontrolle über das Rad. Der Duisburger, welcher zum Unfallzeitpunkt einen Helm trug, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Unbeteiligte Zeugen informierten die Rettungskräfte, welche den Mann ins Krankenhaus verbrachten. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell