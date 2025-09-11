PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Pkw auf Discounter-Parkplatz beschädigt: Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (9. September 2025), 17:00 Uhr und Mittwoch (10. September 2025), 09:00 Uhr kam es an der 's-heerenberger Straße in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 27-jährige Nutzerin hatte Ihr Fahrzeug, einen grauen Toyota Corolla, auf dem Parkplatz eines Discounters abgestellt, wo das Fahrzeug durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden im Heckbereich beschädigt wurde. Die oder der Unfallverursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Die Polizei Emmerich sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

