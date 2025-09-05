Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle - teils mit Schwerverletzten und hohen Sachschäden; Wohnungseinbruch; Fahrzeuge beschädigt

Reutlingen (ots)

Vorfahrt nicht beachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist ersten Erkenntnissen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag an der Kreuzung Eichenweg / Jungholzweg gewesen. Eine 19-Jährige befuhr kurz vor 16.30 mit einem Citroen den Eichenweg in Richtung Pappelweg. An der Kreuzung mit dem Jungholzweg missachtete sie offenbar die Vorfahrt des von rechts kommenden Suzuki einer 68-Jährigen. Diese erlitt infolge des anschließenden Zusammenstoßes leichte Verletzungen. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt. An den beiden noch fahrbereiten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.500 Euro. (rd)

Bad Urach (RT): Schwerer Verkehrsunfall auf L245

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 165.500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der L245 ereignet hat. Eine 38-Jährige befuhr gegen 14 Uhr mit einem Mercedes Sprinter die Landesstraße von Seeburg herkommend in Richtung Hengen. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge geriet sie dabei in einer langgezogenen Rechtskurve aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte der Sprinter frontal mit dem entgegenkommenden Sattelzug eines 24-Jährigen. Anschließend wurde der Mercedes zurückgeschleudert, worauf ein 33-Jähriger mit seinem Audi gegen die rechte Fahrzeugseite des Sprinters prallte. Der Sattelzug kam im Grünstreifen zum Stehen. Die eingeklemmte 38-Jährige musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Ihr 24 Jahre alter Beifahrer wurde von einem weiteren Rettungshubschrauber ins Krankenhaus transportiert. Er erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Auch der Sattelzug-Fahrer wurde nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten war die Strecke bis etwa 19.30 Uhr voll gesperrt. (rd)

Metzingen (RT): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohngebäude in der Wiesenstraße ist von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen worden. Zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Donnerstag, 16.30 Uhr, gelangte der Unbekannte gewaltsam über ein Fenster ins Innere des Hauses und suchte dort nach Wertgegenständen. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Metzingen (RT): Pedelec-Fahrer gestürzt

Verletzungen unbekannten Ausmaßes hat ein 73 Jahre alter Pedelec-Fahrer bei einem Sturz am Donnerstagabend in der Paul-Lechler-Straße erlitten. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte der Senior gegen 18.20 Uhr mit seinem Zweirad im Bereich der Einmündung mit der Straße Alte Schmiede einen Bordstein überfahren. Dabei stürzte der Mann zu Boden. Er wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (rd)

Bad Urach (RT): Arbeiter auf Baustelle gestürzt

Nach einem Sturz auf einer Baustelle in der Bäderstraße musste ein 24 Jahre alter Arbeiter am Donnerstagmittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann wollte gegen 12.45 Uhr ein in einer Baugrube befindliches Gerüst hinabsteigen, wobei sich offenbar eine Leiter löste und der 24-Jährige diese hinunterstürzte. Dabei zog sich der Arbeiter eine Beinverletzung zu. Er musste von der Feuerwehr aus der Baugrube transportiert werden und wurde in der Folge vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (rd)

Esslingen (ES): Radlerin schwer gestürzt

Schwere Verletzungen hat eine 72 Jahre alte Radlerin bei einem Sturz am Donnerstagmittag in der Straße Entennest erlitten. Die Frau befuhr gegen 12.50 Uhr mit ihrem Zweirad die Straße in Richtung Altbach und wollte offenbar wenden. Dabei stürzte sie beim Überfahren des Bordsteins zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Angehörige kümmerten sich um das Fahrrad der Verunfallten. (rd)

Wendlingen (ES): Beim Fahrstreifenwechsel aufgefahren

Sachschaden in Höhe von rund 28.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, den ein 46-Jähriger am Donnerstagabend auf der B313 auf Höhe der Ausfahrt Köngen-Nord verursacht hat. Der Mann war gegen 22.40 Uhr mit seinem Ford Focus auf der Bundesstraße in Richtung Plochingen unterwegs. Als er mit seinem Wagen an der Abfahrt Köngen-Nord auf die Ausfahrtsspur wechselte, kam es zur Kollision mit dem vor ihm fahrenden 2er BMW eines 30-Jährigen. Dabei wurde der BMW nach rechts abgewiesen und krachte in die Leitplanken. Verletzt wurde niemand. Während der Ford fahrbereit blieb, entstand an dem BMW wirtschaftlicher Totalschaden. Der Wagen musste in der Folge von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. (cw)

Filderstadt (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Grundregel Rechts vor Links ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, den ein 31-Jähriger am Donnerstagabend an der Kreuzung Heußstraße / Wielandstraße im Stadtteil Sielmingen verursacht hat. Der Mann befuhr gegen 22.20 Uhr die Wielandstraße und wollte in die Kreuzung zur Heußstraße einfahren. Dabei übersah er einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten 25-Jährigen, der mit seinem Audi A3 nicht mehr schnell genug reagieren konnte, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde niemand. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 18.000 Euro geschätzt. (cw)

Balingen (ZAK): Fehler beim Einfahren

Ein Fehler beim Einfahren ist eine der Ursachen für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend auf der B463 im Bereich der Abzweigung Kühler Grund ereignet hat. Ein 75-Jähriger wollte dort gegen 19.45 Uhr mit seinem Mercedes C 250 von einem Parkplatz in die Bundesstraße einfahren. Dabei übersah er einen aus Richtung Haigerloch heranfahrenden Mercedes CLC 200. Dessen 18 Jahre alte Fahrer konnte gerade noch durch eine Notbremsung und ein Ausweichen auf den rechten Grünstreifen eine Kollision verhindern, sodass es nicht zu einer Berührung der Fahrzeuge kam. Allerdings wurde dabei der Wagen des 18-Jährigen am Unterboden nicht unerheblich beschädigt. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der beiden Fahrer ergab beim Unfallverursacher einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 0,4 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Der Führerschein des 75-Jährigen wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Verletzt wurde niemand. (cw)

Haigerloch (ZAK): Fahrzeuge beschädigt

Fünf in der Magnolienstraße abgestellte Fahrzeuge sind am Donnerstag von einem Unbekannten beschädigt worden. Zwischen ein Uhr und 17 Uhr zerkratzte der Täter die an der Straße oder in Einfahrten parkenden Pkw der Marken Audi, Mini, Fiat, Jeep sowie VW und beschädigte an zwei der Fahrzeuge zudem die Karosserie. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Haigerloch ermittelt. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell