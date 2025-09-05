PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Rauschgifthändler in Haft

Reutlingen (ots)

Dußlingen (TÜ):

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts des bewaffneten unerlaubten Handels mit illegalen Betäubungsmitteln ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 30 Jahre alten Mann aus Dußlingen, der am Donnerstagmorgen in seiner Wohnung von Fahndern einer Rauschgiftermittlungsgruppe vorläufig festgenommen werden konnte. Der Mann befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Im Verlauf anderweitiger Ermittlungen war der 30-Jährige ins Fadenkreuz der Ermittler geraten. Der Beschuldigte steht in dringendem Verdacht, einen schwunghaften Handel mit Kokain betrieben zu haben. Nachdem von der Staatsanwaltschaft Tübingen ein richterlicher Dursuchungsbeschluss erwirkt worden war, durchsuchte die Polizei am Donnerstagmorgen (04.09.2025) die Wohnung des Mannes. Dabei konnten neben mehreren Gramm Kokain und Amphetamin zwei Schusswaffen samt Munition aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und noch am gleichen Tag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der deutsche Staatsangehörige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (cw)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

