Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße (L551)/Unfallflucht mit fünfstelliger Schadenssumme - beschädigter weißer Audi gesucht

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte im Zeitraum zwischen Freitag (03.10.), 22.00 Uhr und Samstag (04.10.), 10.30 Uhr einen geparkten VW und verursachte erheblichen Sachschaden. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligtem nachzukommen.

Der schwarze VW up! stand auf einem Parkstreifen in Höhe des Wohnhauses Münsterstraße in Fahrtrichtung Innenstadt geparkt. Er wurde im Bereich des Fahrzeughecks linksseitig stark beschädigt: Stoßstange und Kotflügel sind verkratzt und eingedrückt, die Felge gebrochen. Die Schadenshöhe liegt im fünfstelligen Bereich.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass der flüchtige Unfallverursacher die Münsterstraße in Richtung Innenstadt befahren hat. In Höhe der Unfallstelle kollidierte er aus unbekannter Ursache mit dem rechtsseitig geparkten VW und entfernte sich anschließend.

Am Unfallort sicherte die Polizei Spuren, unter anderen Lackspuren sowie Fahrzeugteile des flüchtigen Verursacherfahrzeuges. Demnach handelt es sich um einen weißen Audi. Die Ermittlungen zum genauen Fahrzeugtyp anhand von Teilenummern auf den sichergestellten Fahrzeugteilen dauert an.

Die Polizei fragt:

Wer hat von dem Unfall etwas mitbekommen und kann ggf. noch wichtige Hinweise geben? Wer hat Hinweis zum Verbleib eines weißen Audi mit Unfallschaden? Es ist ein Schaden vorne rechts zu erwarten.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02594-7930 bei der Polizei Dülmen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

