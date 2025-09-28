PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Ennepetal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Person hinter verschlossener Wohnungstür

Ennepetal (ots)

Am 27.09.2025, um 17:16 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in die Rüggeberger Straße alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten mittels Türöffnungsgerät die Wohnungstür öffnen. Der Patient wurde an dem Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz endete für die 6 hauptamtlichen Einsatzkräfte um 17:51 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Ennepetal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Ennepetal
Weitere Meldungen: Feuerwehr Ennepetal
Alle Meldungen Alle
  • 27.09.2025 – 06:01

    FW-EN: Betriebsmittelspur

    Ennepetal (ots) - Am Freitag 26.09.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 14:56 Uhr zu einer Betriebsmittelspur auf der Königsfelder Straße alarmiert. Der Verlauf wurde erkundet und an Gefahrenstellen wurden Sofortmaßnahmen eingeleitet. Eine Fachfirma beseitigte die Betriebsmittelspur, die sich bis zum Wuppermannshof erstreckte. Der Einsatz endete für die Feuerwehr um 16:12 Uhr. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Ennepetal über Einsatzzentrale erreichbar Telefon: 02333 736 ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 06:14

    FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

    Ennepetal (ots) - Am 21.09.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 12:31 Uhr zu einem Brandmeldealarm in die Straße An der Kirche alarmiert. Bei der Erkundung wurde festgestellt, dass die Anlage durch Kochdämpfe ausgelöst hat. Die Feuerwehr brauchte nicht tätig werden. Es war die Löschgruppe Voerde, der Löschzug 1 und die Hauptamtliche Wache alarmiert. Der Einsatz endete um 13:10 Uhr. Um 14:29 Uhr wurde die Feuerwehr ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 06:25

    FW-EN: Gebrochener Strommast und Verkehrsunfall

    Ennepetal (ots) - Am 16.09.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal gegen 8 Uhr morgens in den Ortsteil Heide alarmiert. Auf einer Seitenstraße meldete ein aufmerksamer Bürger ein Hindernis über der Fahrbahn. Die Leitstelle Ennepe-Ruhr entsandte umgehend das Hilfeleistungslöschfahrzeug der hauptamtlichen Feuerwache. Vor Ort hing ein gebrochener Leitungsmast in ca. 5m über der Fahrbahn. Um die bestehende Gefahr beseitigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren