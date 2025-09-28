FW-EN: Person hinter verschlossener Wohnungstür
Ennepetal (ots)
Am 27.09.2025, um 17:16 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in die Rüggeberger Straße alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten mittels Türöffnungsgerät die Wohnungstür öffnen. Der Patient wurde an dem Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz endete für die 6 hauptamtlichen Einsatzkräfte um 17:51 Uhr.
Rückfragen bitte an:
Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de
Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell