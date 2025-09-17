Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Gebrochener Strommast und Verkehrsunfall

Ennepetal (ots)

Am 16.09.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal gegen 8 Uhr morgens in den Ortsteil Heide alarmiert. Auf einer Seitenstraße meldete ein aufmerksamer Bürger ein Hindernis über der Fahrbahn. Die Leitstelle Ennepe-Ruhr entsandte umgehend das Hilfeleistungslöschfahrzeug der hauptamtlichen Feuerwache. Vor Ort hing ein gebrochener Leitungsmast in ca. 5m über der Fahrbahn. Um die bestehende Gefahr beseitigen zu können wurde durch den Betriebshof der Stadt Ennepetal die Leitung isoliert und der Strommast anschließend durch die Feuerwehr entfernt. Die Einsatzdauer betrug ca. 2h. Parallel kam es zu einer weiteren Alarmierung der Feuerwehr Ennepetal. Im Stadtteil Voerde wurde ein Verkehrsunfall gemeldet, mit 2 beteiligten PKW. Aufgrund der geschilderten Situation des Anrufers, wurden Einsatzkräfte der Hauptwache und zusätzliche Kräfte der freiwilligen Feuerwehr alarmiert. Vor Ort wurden durch die Feuerwehr beteiligte Personen betreut und auslaufende Betriebsmittel aufgenommen. Die Einsatzdauer betrug 45min.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell