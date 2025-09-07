PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Wasserrohrbruch

Ennepetal (ots)

Am Samstag den 06.09.2025 wurde dir Feuerwehr Ennepetal zu einem gemeldeten Wasserrohrbruch an die Kölner Straße in Büttenberg alarmiert. Aufmerksame Anwohner hatten den Notruf gewählt aufgrund von austretenden Wassermengen aus einem Gehweg. Das ersteintreffende Hilfeleistungslöschfahrzeug bestätigte die Meldung. Auf einer Strecke von ca. 50 Metern wurde ein Gehweg durch den Austritt von Wasser unterspült. Noch während der ersten Absperrmaßnahmen breitete der Schaden sich insoweit aus, dass es zu einem Austritt von einer ca. 20 Meter hohen Wasserfontäne kam, die Steine und Schuttmaßen quer über die Fahrbahn schleuderten. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Kölner Straße für den fließenden Verkehr komplett gesperrt. Mit Hilfe der mit alarmierten AVU konnten anliegende Versorgungsleitungen abgeschiebert und die Ausbreitung des Wassers gestoppt werden. Im Verlauf wurde eine Baufirma beauftragt um sich ein Überblick über das Schadensausmaß an der Einsatzstelle zu machen. Am Nachmittag konnte die Kölner Straße für den fließenden Verkehr wieder freigegebene werden. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach ca. 2h beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

