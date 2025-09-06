Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Person in Notlage.

Um 12:00 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem defekten Aufzug in der Loherstraße gerufen. Eine Person, die sich im Aufzug befand, wurde noch vor Eintreffen der Feuerwehr von dem Hausmeister befreit.

Brand in einem Gebäude

Um 15:47 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer Rauchentwicklung in einem Industriegebäude in der Hagener Straße gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass nur ein paar Holzbohlen hinter dem Gebäude brannten. Das Feuer wurde abgelöscht und der Einsatz war um 18:04 Uhr beendet.

Brand in einem Gebäude.

Um 17:53 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Brand in einem Wohngebäude in der Kirchstraße gerufen. In der Küche des Gebäudes hatte eine Fritteuse gebrannt, die vor Eintreffen der Feuerwehr von Bewohnern aus dem Haus gebracht worden war. Eine Bewohnerin wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Verkehrsunfall

Die Feuerwehr Ennepetal wurde um 21:44 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem PKW in der Heilenbecker Straße gerufen. Vor Ort wurde ein PKW abseits der Straße mit einer leicht verletzten Person vorgefunden. Das Fahrzeug wurde gesichert, die Person befreit und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Heilenbecker Straße wurde bis zum Einsatzende um 00:06 Uhr voll gesperrt.

