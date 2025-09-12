FW-EN: Ausgelöster Heimrauchmelder
Ennepetal (ots)
Am 11.09.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 20:58 Uhr in die Heimstraße alarmiert. Vor Ort hatte in einem Gebäude ein Heimrauchmelder ausgelöst. Die Feuerwehr konnte feststellen, dass angebranntes Essen die Ursache für die Auslösung war. Der Raum wurde auf natürlichem Wege belüftet. Der Einsatz endete um 21:25 Uhr.
