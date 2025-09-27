PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Betriebsmittelspur

Ennepetal (ots)

Am Freitag 26.09.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 14:56 Uhr zu einer Betriebsmittelspur auf der Königsfelder Straße alarmiert. Der Verlauf wurde erkundet und an Gefahrenstellen wurden Sofortmaßnahmen eingeleitet. Eine Fachfirma beseitigte die Betriebsmittelspur, die sich bis zum Wuppermannshof erstreckte.

Der Einsatz endete für die Feuerwehr um 16:12 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

  22.09.2025

    FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

    Am 21.09.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 12:31 Uhr zu einem Brandmeldealarm in die Straße An der Kirche alarmiert. Bei der Erkundung wurde festgestellt, dass die Anlage durch Kochdämpfe ausgelöst hat. Die Feuerwehr brauchte nicht tätig werden. Es war die Löschgruppe Voerde, der Löschzug 1 und die Hauptamtliche Wache alarmiert. Der Einsatz endete um 13:10 Uhr. Um 14:29 Uhr wurde die Feuerwehr ...

    mehr
  17.09.2025

    FW-EN: Gebrochener Strommast und Verkehrsunfall

    Am 16.09.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal gegen 8 Uhr morgens in den Ortsteil Heide alarmiert. Auf einer Seitenstraße meldete ein aufmerksamer Bürger ein Hindernis über der Fahrbahn. Die Leitstelle Ennepe-Ruhr entsandte umgehend das Hilfeleistungslöschfahrzeug der hauptamtlichen Feuerwache. Vor Ort hing ein gebrochener Leitungsmast in ca. 5m über der Fahrbahn. Um die bestehende Gefahr beseitigen ...

    mehr
  14.09.2025

    FW-EN: Betriebsmittelspur, Heimrauchmelder und Sturmschaden

    Am Samstag den 13.09.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu mehreren Einsätzen ins Stadtgebiet alarmiert. Den Anfang machte gegen 10 Uhr eine Betriebsmittelspur im Stadtteil Milspe. In einer Seitenstraße erstreckte sich eine ca. 3m lange Ölspur über die Fahrbahn. Die Verunreinigung wurde durch das Hilfeleistungslöschfahrzeug abgestreut und aufgenommen. Am späten Abend wurde der Löschzug der ...

    mehr
