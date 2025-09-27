Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Betriebsmittelspur

Ennepetal (ots)

Am Freitag 26.09.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 14:56 Uhr zu einer Betriebsmittelspur auf der Königsfelder Straße alarmiert. Der Verlauf wurde erkundet und an Gefahrenstellen wurden Sofortmaßnahmen eingeleitet. Eine Fachfirma beseitigte die Betriebsmittelspur, die sich bis zum Wuppermannshof erstreckte.

Der Einsatz endete für die Feuerwehr um 16:12 Uhr.

