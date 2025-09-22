Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am 21.09.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 12:31 Uhr zu einem Brandmeldealarm in die Straße An der Kirche alarmiert. Bei der Erkundung wurde festgestellt, dass die Anlage durch Kochdämpfe ausgelöst hat. Die Feuerwehr brauchte nicht tätig werden. Es war die Löschgruppe Voerde, der Löschzug 1 und die Hauptamtliche Wache alarmiert. Der Einsatz endete um 13:10 Uhr.

Um 14:29 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in die Heimstraße alarmiert. Vor Ort konnte keine Feststellung gemacht werden warum die Rauchmelder ausgelöst hatten. Der Einsatz konnte um 15:02 Uhr beendet werden.

Um 16:29 Uhr wurde das hauptamtliche Hilfeleistungslöschfahrzeug zu einer Tragehilfe für den Rettungsdienst zum Bahnhof Ennepetal alarmiert. Die vier Einsatzkräfte unterstützten den Rettungsdienst beim Transport des Patienten zum Rettungswagen und konnten den Einsatz um 16:58 Uhr beenden.

Erneut wurde die Feuerwehr Ennepetal um 17:41 Uhr alarmiert. In einer Baugrube an der Körnerstraße trat Gas aus einer Versorgungsleitung aus. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und räumte die umliegenden Wohngebäude. Der zeitgleich alarmierte Energieversorger, setzte die defekte Versorgungsleitung wieder in stand und führte ebenso wie die Feuerwehr abschließende Messungen durch. Der Einsatz endete um 18:27 Uhr.

