Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Kanalstraße/Kupferrinnen von Firmengelände entwendet

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Samstag (04.10.), 20.30 Uhr bis Donnerstag (09.10.), 10.00 Uhr Zutritt zu einem Firmengelände. Hier entwendeten sie 27 Meter Kupferrinne in einem vierstelligen Gesamtwert, dazu durchtrennten sie ein Kabelschloss. Die Polizei sicherte Spuren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Nummer 02591-7930 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

