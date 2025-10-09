POL-COE: Senden, Kanalstraße/Kupferrinnen von Firmengelände entwendet
Coesfeld (ots)
Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Samstag (04.10.), 20.30 Uhr bis Donnerstag (09.10.), 10.00 Uhr Zutritt zu einem Firmengelände. Hier entwendeten sie 27 Meter Kupferrinne in einem vierstelligen Gesamtwert, dazu durchtrennten sie ein Kabelschloss. Die Polizei sicherte Spuren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Nummer 02591-7930 entgegen.
