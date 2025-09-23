Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Unbekannte brechen Wandtresor auf

Herford (ots)

(jd) Die Abwesenheit der Eigentümerin nutzten bisher Unbekannte, um in eine Wohnung an der Rostocker Straße einzubrechen. Als die Frau am Montagabend (22.09.), gegen 22.50 Uhr in ihre Wohnung zurückkehrte, stellte sie fest, dass ein Wandtresor offenstand. Dieser befindet sich im Wohnzimmer der Frau. Daraus entwendeten der oder die Tatverdächtigen eine geringe Summe Bargeld. Wie es den Unbekannten gelang, unbemerkt in die Wohnung einzudringen und dann den Tresor zu öffnen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei Herford übernommen hat. Mögliche Zeugen werden um Hinweise unter 05221/8880 gebeten.

