Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall beim Abbiegen - Radfahrer leicht verletzt

Bünde (ots)

(jd) Am Montag (22.09.) ereignete sich um 13.45 Uhr an der Weseler Straße ein Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Bünder fuhr mit seinem Toyota aus der Einmündung eines Parkplatzes und beabsichtigte, nach rechts in Fahrtrichtung Herforder Straße zu fahren. Zeitgleich befand sich ein 74-jähriger Bünder auf dem Radweg neben der Weseler Straße. Beim Abbiegen kam es dann zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern, wodurch der Toyota erst auf dem Fahrrad zum Stillstand kam. Der 74-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch die hinzugerufene Besatzung eines Rettungswagens vor Ort medizinisch versorgt. Der Sachschaden an Fahrrad und Auto liegt im dreistelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell