Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl von Baustelle - Hochpreisige Werkzeuge entwendet

Herford (ots)

(jd) Mitarbeiter einer Baufirma stellten am Freitagmorgen (19.09.), um 7.00 Uhr fest, dass der Bauzaun, der eine Baustelle an der Katzbachstraße umgibt, geöffnet war. Den Bauzaun hatten sie jedoch am Vorabend gegen 18.00 Uhr geschlossen. Auf der Baustelle selber bemerkten sie dann, dass ein Lagerraum für Werkzeug und Baumaterialien geöffnet worden war: Der oder die unbekannten Täter brachen das gesicherte Fenster aus dem Rahmen, um den Raum betreten zu können. Sodann entwendeten sie sämtliche Werkzeuge samt der dazugehörigen Akkus, ehe sie durch das Fenster hinaustraten und flüchteten. Die genaue Schadenshöhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei Herford übernommen hat. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

