Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Polizei führt Schwerpunktkontrollen durch - 100 Kleinfahrzeuge kontrolliert und 60 Verstöße festgestellt

Kreis Herford (ots)

(hd) Am Mittwoch (17.09.2025) führte die Polizei eine kreisweite Schwerpunktkontrolle von Elektrokleinstfahrzeugen durch. Hinter diesem Begriff verbergen sich insbesondere die sogenannten E-Scooter und Pedelecs. Die Kontrollen fanden auf den Schulwegen, sowie in den Fußgängerzonen in Herford und Bünde statt. Bei 100 kontrollierten Fahrzeugen wurden insgesamt 60 Verstöße festgestellt. Geahndet wurde die Benutzung unzulässiger Verkehrsflächen (z.B. Gehwege, Fußgängerzonen), das Fahren zu zweit, die Nutzung von Radwegen entgegen der Fahrtrichtung, die Nutzung von Smartphones während der Fahrt, die Nutzung von E-Scootern durch Kinder unter 14 Jahren und Straftaten nach dem Pflichtversicherungsgesetz. Immer wieder resultieren aus dem Fehlverhalten der Verkehrsteilnehmer folgenschwere Verkehrsunfälle. Erst am Dienstag (16.09.2025) ereignete sich in Bünde an der Einmündung Hochstraße / Wollfeldstraße ein Unfall unter Beteiligung eines E-Scooters, bei dem drei Menschen verletzt wurden (siehe Pressemitteilung vom 17.09.2025). Die Polizei setzt im Kreis Herford auf eine Mischung aus präventiven und repressiven Maßnahmen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Elektrokleinstfahrzeugen zu verhindern. Auch künftig werden daher unangekündigte Schwerpunktkontrollen stattfinden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

  • 19.09.2025 – 07:20

    POL-HF: Tesla durch Autotür beschädigt - Polizei sucht Seniorin oder Zeugen

    Bünde (ots) - (jd) Am vergangenen Montag (15.09.) stellte eine Frau aus Bünde ihren Tesla an einem Ärztehaus an der Mühlenstraße ab. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden an der linken Fahrzeugseite. Auf der Überwachungskamera des Fahrzeugs ist zu sehen, dass ein silberner VW Polo neben den Tesla fuhr. Beim Öffnen der Fahrertür des ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 09:56

    POL-HF: Unbekannte gehen Eingangstür an - Polizei sucht Zeugen

    Herford (ots) - (jd) Am Mittwoch (17.09.) bemerkte der Mitarbeiter eines Geschäfts an der Lockhauser Straße, dass es offenbar zu einem Einbruchsversucht gekommen war. Der Mann stellte gegen 17.30 Uhr entsprechende Beschädigungen an der Eingangstür fest. Bisher Unbekannte haben augenscheinlich versucht, in der Zeit zwischen Montagabend und Mittwochabend gewaltsam in ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 09:55

    POL-HF: Medikamente mit gefälschten Rezepten abgeholt - Polizei stellt 28-Jährigen

    Herford (ots) - (jd) Bereits in der vergangenen Woche stellte der Mitarbeiter einer Apotheke Strafanzeige, nachdem ein Unbekannter ein zuvor telefonisch bestelltes, hochpreisiges Medikament abgeholt hat. Nachdem der Mann bereits mit dem Medikament das Geschäft verlassen hat, fiel auf, dass es sich um ein gefälschtes Rezept gehandelt hat. Gestern (17.09.) wurde dann ...

    mehr
