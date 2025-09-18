PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen Eingangstür an - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Am Mittwoch (17.09.) bemerkte der Mitarbeiter eines Geschäfts an der Lockhauser Straße, dass es offenbar zu einem Einbruchsversucht gekommen war. Der Mann stellte gegen 17.30 Uhr entsprechende Beschädigungen an der Eingangstür fest. Bisher Unbekannte haben augenscheinlich versucht, in der Zeit zwischen Montagabend und Mittwochabend gewaltsam in das Geschäft einzudringen. Die Eingangstür hielt dem Einbruchsversuch jedoch stand, sodass es den Tatverdächtigen nicht gelang das Geschäft zu betreten und Diebesgut an sich zu nehmen. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, um Hinweise unter 05221/8880.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

