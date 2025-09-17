Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Raub auf Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Hiddenhausen (ots)

(jd) Gegen 21.44 betrat gestern (16.09.) ein etwa 160-170cm großer Mann eine Tankstelle an der Herforder Straße. Er ging unvermittelt zum Kassentresen und forderte die Mitarbeiterin der Tankstelle unter Vorhalten einer Waffe auf, ihm das Bargeld aus der Kasse auszuhändigen. Nachdem die Mitarbeiterin die Kasse geöffnet hat, nahm der Mann, der ein schwarz-weiß gemustertes Tuch ins Gesicht gezogen hatte, diverse Scheine an sich. Er flüchtete zu Fuß mit Bargeld in geringer dreistelliger Höhe über die Herforder Straße in Richtung Bahnhofstraße. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten umgehend eine Nahbereichsfahndung ein, die jedoch negativ verlief. Der Unbekannte ist etwa 20 Jahre alt, hatte schwarze, anrasierte Haare und war mit schwarzen Schuhen, einer blauen Jeans und einer schwarz-weiß gemusterten Jacke bekleidet. Mögliche Zeugen, die Angaben zu der Person machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

