PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Unbekannte entwenden Bargeld

Bünde (ots)

(jd) Am Montagmorgen (15.09.) bemerkte die Mitarbeiterin eines Geschäfts am Habighorster Weg einen Einbruch: Bisher unbekannte Tatverdächtige gingen ein Fenster sowie die Eingangstür des Geschäfts gewaltsam an. Durch die Tür verschafften sie sich sodann Zutritt zu dem Gebäude. Sie durchsuchten mehrere Schränke und Schubladen im Verkaufsraum. Nach einer ersten Durchsicht entwendeten sie Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe, ehe sie den Laden wieder verließen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstagmittag und Montagmorgen. Zeugen, die in diesem Zeitraum im Habighorster Weg etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 10:07

    POL-HF: Senioren um fünfstelligen Betrag betrogen - Polizei nimmt drei Männer in Gewahrsam

    Vlotho (ots) - (jd) Drei bis dahin Unbekannte boten einem älteren Ehepaar aus der Allensteiner Straße am vergangenen Freitag ihre Dienste als Handwerker an. Dafür forderten sie dann einen fünfstelligen Betrag. Eine Zeugin riet dem Ehepaar dieses Geld nicht zu bezahlen, da sie den Preis für die angeblich erbrachten Leistungen für nicht gerechtfertigt hielt. Am ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 08:02

    POL-HF: Jagdwilderei - Unbekannter erlegt widerrechtlich Rehwild

    Vlotho (ots) - (hd) Am Samstag (13.09.2025) entdeckte ein Jagdausübungsberechtigter gegen 10:00 Uhr auf einem Feld am Höferbrink in Vlotho ein Stück Rehwild, das offenbar unberechtigt erlegt worden war. Ein Unbekannter hatte das Tier ausgenommen und verwertbares Fleisch ausgelöst. Die nicht verwertbaren Überreste des Tieres ließ er offen auf dem Feld liegen. Der Jagdausübungsberechtigte erstattete Strafanzeige ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 08:01

    POL-HF: Wohnungseinbruchdiebstahl - Fenster aufgehebelt

    Herford (ots) - (hd) Im Zeitraum von Samstagmorgen (13.09.2025) bis Sonntagnachmittag (14.09.2025) nutzten bislang unbekannte Täter die Abwesenheit der Hausbewohner aus, um in ein Wohnhaus am Hellerweg in Herford einzusteigen. Die Täter hebelten ein Erdgeschoss-Fenster auf. Anschließend betraten sie die Wohnräume und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren