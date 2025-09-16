Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Unbekannte entwenden Bargeld

Bünde (ots)

(jd) Am Montagmorgen (15.09.) bemerkte die Mitarbeiterin eines Geschäfts am Habighorster Weg einen Einbruch: Bisher unbekannte Tatverdächtige gingen ein Fenster sowie die Eingangstür des Geschäfts gewaltsam an. Durch die Tür verschafften sie sich sodann Zutritt zu dem Gebäude. Sie durchsuchten mehrere Schränke und Schubladen im Verkaufsraum. Nach einer ersten Durchsicht entwendeten sie Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe, ehe sie den Laden wieder verließen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstagmittag und Montagmorgen. Zeugen, die in diesem Zeitraum im Habighorster Weg etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

