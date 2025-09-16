PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HF: Senioren um fünfstelligen Betrag betrogen - Polizei nimmt drei Männer in Gewahrsam

Vlotho (ots)

(jd) Drei bis dahin Unbekannte boten einem älteren Ehepaar aus der Allensteiner Straße am vergangenen Freitag ihre Dienste als Handwerker an. Dafür forderten sie dann einen fünfstelligen Betrag. Eine Zeugin riet dem Ehepaar dieses Geld nicht zu bezahlen, da sie den Preis für die angeblich erbrachten Leistungen für nicht gerechtfertigt hielt. Am Sonntag erschienen die Männer dann erneut bei dem älteren Ehepaar und nutzen aus, dass diese alleine Zuhause waren: Sie boten weitere Arbeitsleistungen an, für die sie eine Anzahlung in vierstelliger Höhne einforderten und auch erhielten. Gestern (15.09.) forderten sie dann einen weiteren, deutlich höheren vierstelligen Betrag. Da das Ehepaar nicht so viel Bargeld im Haus hatte, fuhren die Männer den älteren Herren zu einem Geldautomaten, um das Bargeld abzuheben.

Ebenfalls am Montagnachmittag versuchten die drei Männer in einer Autowerkstatt das Auto des Ehepaares abzuholen, das sich dort zur Reparatur befand: Sie gaben an, Enkel des Eigentümers zu sein. Da dem Mitarbeiter der Werkstatt die Familienverhältnisse des Fahrzeugeigentümers bekannt sind und ihm die Gesamtumstände verdächtig vorkamen, verständigte er die Polizei. Mehrere Einsatzkräfte der Polizei Herford begaben sich daraufhin umgehend zur Halteranschrift des Fahrzeugs an der Allensteiner Straße. Hier gelang es, die drei Männer noch während der Geldübergabe zu stellen. Es handelt sich bei ihnen um einen 56-Jährigen, einen 33-Jährigen und einen 24-Jährigen aus Osnabrück. Das übergebene Bargeld stellten die Beamten sicher. Die Seniorin teilte den Beamten mit, dass die drei Osnabrücker bereits im Vorjahr an Haus und Grundstück Handwerksleistungen durchgeführt haben, für die sie eine fünfstellige Summe in bar bezahlen musste. Die Männer wurden dem Herforder Polizeigewahrsam zugeführt. Sie müssen sich wegen Leistungsbetrugs verantworten.

  • 15.09.2025 – 08:02

    POL-HF: Jagdwilderei - Unbekannter erlegt widerrechtlich Rehwild

    Vlotho (ots) - (hd) Am Samstag (13.09.2025) entdeckte ein Jagdausübungsberechtigter gegen 10:00 Uhr auf einem Feld am Höferbrink in Vlotho ein Stück Rehwild, das offenbar unberechtigt erlegt worden war. Ein Unbekannter hatte das Tier ausgenommen und verwertbares Fleisch ausgelöst. Die nicht verwertbaren Überreste des Tieres ließ er offen auf dem Feld liegen. Der Jagdausübungsberechtigte erstattete Strafanzeige ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 08:01

    POL-HF: Wohnungseinbruchdiebstahl - Fenster aufgehebelt

    Herford (ots) - (hd) Im Zeitraum von Samstagmorgen (13.09.2025) bis Sonntagnachmittag (14.09.2025) nutzten bislang unbekannte Täter die Abwesenheit der Hausbewohner aus, um in ein Wohnhaus am Hellerweg in Herford einzusteigen. Die Täter hebelten ein Erdgeschoss-Fenster auf. Anschließend betraten sie die Wohnräume und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 08:00

    POL-HF: Radfahrer verletzt Fußgängerin - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Löhne (ots) - (hd) In der Nacht von Freitag (12.09.2025) auf Samstag (13.09.2025) ereignete sich in Löhne ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mensch verletzt wurde. Um 00:20 Uhr ging eine 58-Jährige mit ihrem Hund auf dem kombinierten Geh- und Radweg der Brückenstraße in Löhne in Richtung in Werster Straße spazieren. Ca. 50 Meter nach der Einmündung Brückenstraße ...

    mehr
