Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: E-Scooter prallt gegen Auto - Drei Personen verletzt

Bünde (ots)

(jd) An der Kreuzung Hochstraße / Wollfeldstraße ereignete sich am Dienstag (16.09.), um 13.20 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 15-Jähriger aus Kirchlengern fuhr mit seinem E-Scooter auf der Wollfeldstraße in Richtung der genannten Kreuzung. Auf seinem Scooter beförderte er eine weitere Person, bei der es sich um einen 15-jährigen Herforder handelt. Als der 15-Jährige in den Kreuzungsbereich einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einer vorfahrtsberechtigten, 20-jährigen Bünderin, die mit ihrem VW ebenfalls in die Kreuzung einfuhr. Durch den starken Aufprall schleuderten die beiden 15-Jährigen auf die Fahrbahn und wurden dabei leicht verletzt. Der Herforder wurde vor Ort durch die Besetzung eines Rettungswagens behandelt, der Kirchlengeraner wurde zur ambulanten Behandlung mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 20-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und ebenfalls mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie stationär aufgenommen wurde. Die Erziehungsberechtigten der beiden 15-Jährigen wurden über den Unfall in Kenntnis gesetzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
