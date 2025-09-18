Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Medikamente mit gefälschten Rezepten abgeholt - Polizei stellt 28-Jährigen

Herford (ots)

(jd) Bereits in der vergangenen Woche stellte der Mitarbeiter einer Apotheke Strafanzeige, nachdem ein Unbekannter ein zuvor telefonisch bestelltes, hochpreisiges Medikament abgeholt hat. Nachdem der Mann bereits mit dem Medikament das Geschäft verlassen hat, fiel auf, dass es sich um ein gefälschtes Rezept gehandelt hat. Gestern (17.09.) wurde dann erneut ein hochpreisiges Medikament, das einen Wert im mittleren vierstelligen Bereich hat, telefonisch vorbestellt. Ein Unbekannter kam dann in die Apotheke in der Engerstraße, um mittels eines Rezepts, besagtes Medikament abzuholen. Da die Mitarbeiterin der Apotheke das Rezept als Fälschung erkannte, wurde die Polizei verständigt. Den Beamten gelang es, den Mann noch in der Apotheke zu stellen. Bei ihm handelt es sich um einen 28-Jährigen aus Wesel. Er wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Herforder Wache gebracht. Nach ersten Ermittlungen treffen die Personenbeschreibungen von zwei weiteren Vorfällen mit gefälschten Rezepten auf den Mann zu: Zum einen in der vergangenen Woche in der genannten Apotheke, zum anderen ebenfalls in der vergangenen Woche in Hiddenhausen. Ob es sich hierbei tatsächlich um den 28-Jährigen handelt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die die Kriminalpolizei Herford übernommen hat.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell