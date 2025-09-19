Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Tesla durch Autotür beschädigt - Polizei sucht Seniorin oder Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Am vergangenen Montag (15.09.) stellte eine Frau aus Bünde ihren Tesla an einem Ärztehaus an der Mühlenstraße ab. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden an der linken Fahrzeugseite. Auf der Überwachungskamera des Fahrzeugs ist zu sehen, dass ein silberner VW Polo neben den Tesla fuhr. Beim Öffnen der Fahrertür des VW erfasste ein Windstoß die Tür, die dann gegen den Tesla prallte. Eine ältere Frau stieg aus dem VW aus, begutachtete den Schaden und entfernte sich dann von der Örtlichkeit. Die Frau ist etwa 70 bis 75 Jahre alt und hat eine kräftige Statur. Sie trägt eine Brille und hatte einen schwarzen Hund bei sich. Der Sachschaden an dem Tesla liegt bei rund 800 Euro. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet die beschriebene Frau oder mögliche Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell