Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verletzter Unfallbeteiligter flüchtet - Verkehrsunfall mit Kleinkraftrad

Herford (ots)

(hd) Am Donnerstag (18.09.2025) befuhr eine 21-Jährige mit ihrem Pkw der Marke VW die Mindener Straße in Herford, aus Richtung Umgehungstraße kommend, in Richtung Innenstadt. Sie beabsichtigte, von der Mindener Straße nach rechts in die Waltgeristraße abzubiegen. In diesem Moment fuhr rechtsseitig ein Motorroller an ihr vorbei. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Rollerfahrer stürzte und zog sich Verletzungen zu. Er wurde vor Ort durch den Rettungsdienst erstversorgt. Kurz vor Eintreffen der Polizei sprang der Verletzte auf und entfernte sich fluchtartig in Richtung Eimterstraße. Seinen Roller, seinen Helm und einige persönliche Gegenstände ließ er am Unfallort zurück. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Unfallbeteiligte nicht angetroffen werden. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 20 - 25 Jahre alt, ca. 175 cm groß, dunkle lockige Haare, u.a. bekleidet mit einem grauen Pullover und einer dunklen Jeanshose. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall und dem flüchtigen Unfallbeteiligten machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
