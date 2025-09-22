Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Toyota aus Grundstückseinfahrt entwendet - Polizei sucht Zeugen

Spenge (ots)

(jd) Ein 62-jähriger Mann aus Spenge zeigte am Freitag (19.09.) den Diebstahl seines Autos an: Den Toyota Land Cruiser mit Herforder Zulassung hatte er am Vorabend in seiner Grundstückseinfahrt am Mühlenweg geparkt und verschlossen. Am Freitagmorgen stellte er dann um 06.50 Uhr fest, dass das Auto nicht mehr vor Ort war - beide Fahrzeugschlüssel befinden sich bei dem Spenger. Zeugen, die Angaben zum Verbleib des braunen Toyota machen können, werden gebeten sich unter 05221/8880 bei der Polizei Herford zu melden.

