Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Audi überschlägt sich - Fahrer fährt unter Alkoholeinfluss

Herford (ots)

(jd) Am Freitag (19.09.) ereignete sich um 21.15 Uhr an der Elverdisser Straße ein Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger Herforder fuhr mit seinem Audi auf der Elverdisser Straße, als er gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes stieß. Durch die starke Wucht des Aufpralls überschlug sich der Audi und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Zeugen, die durch den lauten Knall auf den Unfall aufmerksam wurden, kamen dem 48-Jährigen zur Hilfe. Die hinzugekommenen Polizeibeamten stellten fest, dass der Mann deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum zeigte. Ein entsprechender Atemalkoholtest bestätigte diese Annahme. Daher wurde der Mann zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht. Der Führerschein des Mannes wurde durch die Beamten sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von rund 21.000 Euro.

