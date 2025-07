POL-PDKH: Polizeieinsatz an der B420 nahe Frei-Laubersheim - Fluchtversuch endet mit vorläufiger Festnahme

Oberhausen bei Kirn (ots) - In der Nacht vom 16./17.07.2025 wurde in der Straße "Am Sportplatz" in der Gemeinde Oberhausen bei Kirn in ein dort befindliches Vereinsheim eingebrochen. Die Täter schlugen hierbei mittels einer Axt eine Fensterscheibe an dem Objekt ein, um in das Gebäude einzudringen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 600 EUR. Im ...

mehr