POL-UN: Fröndenberg - Täter machen sich an Snackautomaten zu schaffen
Fröndenberg (ots)
Bislang unbekannte Täter haben Dienstagnacht (09.09.2025) einen Snackautomaten an der Bismarckstraße in Fröndenberg beschädigt und aufgebrochen.
Snacks sind anscheinend nicht entwendet worden, dafür aber Bargeld.
Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell