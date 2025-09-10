Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Täter machen sich an Snackautomaten zu schaffen

Fröndenberg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben Dienstagnacht (09.09.2025) einen Snackautomaten an der Bismarckstraße in Fröndenberg beschädigt und aufgebrochen.

Snacks sind anscheinend nicht entwendet worden, dafür aber Bargeld.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell