Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus in Bramey-Lenningsen gesucht

Bönen (ots)

Im Zeitraum Montag (08.09.2025), 22.00 Uhr auf Dienstag (09.09.2025), 06.00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Bönen-Bramey-Lenningsen.

Unbekannte Täter verschafften sich durch Aufbrechen der Kellertür gewaltsam Zutritt in das Haus an der Fröndenberger Straße und durchsuchten dieses.

Augenscheinlich wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Kamen unter den Rufnummern 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

