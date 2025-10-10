POL-COE: Dülmen, Lüdinghauser Straße/Einbruch in Bürogebäude
Coesfeld (ots)
Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum zwischen Donnerstag (09.10.), 16.00 Uhr und Freitag (10.10.), 06.30 Uhr in ein Bürogebäude an der Lüdinghauser Straße ein. Im Gebäde hebelten sie mehrere Bürotüren auf und durchsuchten Schränke und Schubladen. Angaben zum Diebesgut liegen bislang nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-7930 entgegen.
