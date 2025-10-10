PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Dülmen, Lüdinghauser Straße/Einbruch in Bürogebäude

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum zwischen Donnerstag (09.10.), 16.00 Uhr und Freitag (10.10.), 06.30 Uhr in ein Bürogebäude an der Lüdinghauser Straße ein. Im Gebäde hebelten sie mehrere Bürotüren auf und durchsuchten Schränke und Schubladen. Angaben zum Diebesgut liegen bislang nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-7930 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

