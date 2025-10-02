PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brand - Rauchmelder weckt Bewohner

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Donnerstag (02.10.2025) kam es zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung eines 38-Jährigen in der Leipziger Straße.

Gegen 02.00 Uhr teilte ein Anwohner den Brand mit. Er war durch einen ausgelösten Rauchmelder aufmerksam geworden. Einsatzkräfte konnten vor Ort Rauchentwicklung aus einer Wohnung wahrnehmen. Der 38-jährige Bewohner konnte seine Wohnung selbständig und unverletzt verlassen. Der genaue Sachschaden ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
