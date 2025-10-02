Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brand - Rauchmelder weckt Bewohner
Augsburg (ots)
Lechhausen - Am Donnerstag (02.10.2025) kam es zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung eines 38-Jährigen in der Leipziger Straße.
Gegen 02.00 Uhr teilte ein Anwohner den Brand mit. Er war durch einen ausgelösten Rauchmelder aufmerksam geworden. Einsatzkräfte konnten vor Ort Rauchentwicklung aus einer Wohnung wahrnehmen. Der 38-jährige Bewohner konnte seine Wohnung selbständig und unverletzt verlassen. Der genaue Sachschaden ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.
