Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Donnerstag (02.10.2025) war ein 27-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Friedberger Straße unterwegs.

Gegen 02.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 27-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme beim 27-Jährigen.

Die Polizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 27-Jährigen.

