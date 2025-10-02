Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer unter Drogeneinfluss
Augsburg (ots)
Hochzoll - Am Donnerstag (02.10.2025) war ein 27-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Friedberger Straße unterwegs.
Gegen 02.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 27-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme beim 27-Jährigen.
Die Polizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 27-Jährigen.
