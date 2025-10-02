PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Mittwoch (01.10.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 37-jährigen Radfahrerin und einem 47-jährigen Autofahrer an der Kreuzung Höfatsstraße / Ortlerstraße.

Gegen 09.00 Uhr missachtete die 37-Jährige (chinesische STA) an der Kreuzung die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der Radfahrerin und dem Auto des 47-Jährigen (kroatischer STA). Hierbei verletzte sich die 37-jährige Radfahrerin schwer. Die Frau musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 37-Jährige trug keinen Fahrradhelm. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung sowie fahrlässiger Körperverletzung.

Infos zu unserer Kampagne #Kopfentscheidung unter https://www.polizei.bayern.de/verkehr/verkehrssicherheitsarbeit/005591/index.html

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

