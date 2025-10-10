POL-COE: Dülmen, Hülsenweg/Einbruch in Büroräume - Täter gehen leer aus
Coesfeld (ots)
Ein Wohn- und Geschäftshaus am Hülsenweg wurde zum Ziel von Einbrechern. Zwischen Donnerstag (09.10.), 17.15 Uhr und Freitag (10.10.), 07.00 Uhr hebelten sie die Eingangstür zu Büroräumen im Erdgeschoss auf und durchsuchten die Räumlichkeiten, Schränke und Schubladen. Entwendet wurde offenbar nichts. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-7930 entgegen.
