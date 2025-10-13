PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg,Herbern, Merschstraße, An der Vogelrute, Flankenstraße, Banngarten
Einbruch in mehreren Autos

Coesfeld (ots)

Diverse Werkzeuge wurden in der Nacht von Freitag (10.10.) auf Samstag (11.10.) aus mindestens sechs geparkten Handwerkerautos von unbekannten Tätern entwendet. Es wurden sowohl Scheiben eingeschlagen, als auch die Türschlösser aufgebrochen, um an die Beute zu gelangen. Betroffen waren Autos auf den Straßen, Merschstraße, An der Vogelrute, Flankenstraße und Banngarten in Ascheberg, Herbern.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02591-7930 bei der Polizei Lüdinghausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 15:13

    POL-COE: Havixbeck/Anlagebetrüger sind erfolgreich

    Coesfeld (ots) - Im September wurde ein 87-jähriger Havixbecker auf eine Anzeige bezüglich einer Geldinvestition mit besonders hohen Renditen aufmerksam. Es handelte sich angeblich um einen Onlinehandel, welcher über einen Handelsroboter sehr gute Gewinne erzielt. Der Geschädigte investierte zunächst einen dreistelligen Betrag, woraufhin ihm in seinem Online-Benutzerkonto nach wenigen Tagen eine Rendite von über ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 15:00

    POL-COE: Dülmen, Hülsenweg/Einbruch in Büroräume - Täter gehen leer aus

    Coesfeld (ots) - Ein Wohn- und Geschäftshaus am Hülsenweg wurde zum Ziel von Einbrechern. Zwischen Donnerstag (09.10.), 17.15 Uhr und Freitag (10.10.), 07.00 Uhr hebelten sie die Eingangstür zu Büroräumen im Erdgeschoss auf und durchsuchten die Räumlichkeiten, Schränke und Schubladen. Entwendet wurde offenbar nichts. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 14:54

    POL-COE: Dülmen, Lüdinghauser Straße/Einbruch in Bürogebäude

    Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum zwischen Donnerstag (09.10.), 16.00 Uhr und Freitag (10.10.), 06.30 Uhr in ein Bürogebäude an der Lüdinghauser Straße ein. Im Gebäde hebelten sie mehrere Bürotüren auf und durchsuchten Schränke und Schubladen. Angaben zum Diebesgut liegen bislang nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-7930 entgegen. Rückfragen bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren