POL-COE: Ascheberg,Herbern, Merschstraße, An der Vogelrute, Flankenstraße, Banngarten
Einbruch in mehreren Autos
Coesfeld (ots)
Diverse Werkzeuge wurden in der Nacht von Freitag (10.10.) auf Samstag (11.10.) aus mindestens sechs geparkten Handwerkerautos von unbekannten Tätern entwendet. Es wurden sowohl Scheiben eingeschlagen, als auch die Türschlösser aufgebrochen, um an die Beute zu gelangen. Betroffen waren Autos auf den Straßen, Merschstraße, An der Vogelrute, Flankenstraße und Banngarten in Ascheberg, Herbern.
Die Kriminalpolizei sicherte Spuren.
Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02591-7930 bei der Polizei Lüdinghausen zu melden.
