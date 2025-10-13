PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Tiberstraße
Randalierer mit Schreckschusspistole

Coesfeld (ots)

Die Betreiber einer Bar in Dülmen riefen am 12.10.2025, gegen 02.30 Uhr, die Polizei an und baten um Unterstützung bei einem stark alkoholisierten und aggressivem Gast, der die Örtlichkeit nicht verlassen will. Beim Eintreffen der Polizei versuchte die Betreiberin der Bar den Randalierer, einen 47-jährigen Dülmener, davon abzuhalten erneut die Bar zu betreten. Beim Einschreiten bemerkten die Beamten eine Schusswaffe in der Hand des Dülmeners. Diese konnten sie ihm durch einfache körperlicher Gewalt abnehmen. Anschließend legten sie dem 47-Jährigen Handschellen an und fuhren mit ihm zur Polizeiwache nach Dülmen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1.9 Promille. Bei der Waffe handelte es sich um eine Schreckschusswaffe. Hierfür konnte der 47-Jährige keine Berechtigung in Form eines kleinen Waffenscheins nachweisen. Auch eine Überprüfung im entsprechenden Melderegister verlief negativ. Die Beamten stellten die Schreckschusswaffe und die Munition sicher.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten verblieb er zunächst im Gewahrsam der Polizei.

Ein entsprechendes Strafverfahren leitete die Polizei ein.

