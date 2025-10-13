Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Eichenweg

Einbruch in leere Wohnung

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 08.10.2025 (15.00 Uhr) bis 12.10.2025 (18.00 Uhr) in eine Wohnung auf dem Eichenweg in Nottuln, Appelhülsen ein. Hierzu hebelten sie eine rückwärtig gelegene Terrassentür auf. Die Tür der Gartenlaube lag auf dem Boden und wurde aus der Verankerung gerissen. Das Gartentor stand einen Spalt auf. Die Wohnung steht zur Zeit leer und es ist unklar, ob die Täter im Inneren der Wohnung waren.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

