Polizeipräsidium Konstanz

Niedereschach

Schwarzwald Baar Kreis - Wohnhaus brennt aus (25.09.2025)

Niedereschach (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es im Niedereschacher Ortsteil Fischbach zu einem Brand eines Wohnhauses gekommen. Gegen 16 Uhr mussten die Feuerwehr und Polizei in die Straße "Sonnenberg" ausrücken. Dort stand ein Wohnhaus bereits derart in Brand, dass die Feuerwehr den Schaden nur noch begrenzen konnte. Der Sachschaden düfte sich nach jetzigem Stand auf etwa 500.000 Euro belaufen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

