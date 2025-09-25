PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach
Schwarzwald Baar Kreis) Wohnhaus brennt aus (25.09.2025)

Niedereschach (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es im Niedereschacher Ortsteil Fischbach zu einem Brand eines Wohnhauses gekommen. Gegen 16 Uhr mussten die Feuerwehr und Polizei in die Straße "Sonnenberg" ausrücken. Dort stand ein Wohnhaus bereits derart in Brand, dass die Feuerwehr den Schaden nur noch begrenzen konnte. Der Sachschaden düfte sich nach jetzigem Stand auf etwa 500.000 Euro belaufen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 16:19

    POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Raub am Stadtmuseum (23.09.2025)

    Radolfzell, Lkr. Konstanz (ots) - Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Vorfall, der sich am Dienstagnachmittag, gegen 17 Uhr am Stadtmuseum Radolfzell ereignet hat. Ein Jugendlicher war in der Seetorstraße unterwegs, als eine Gruppe von drei Jugendlichen auf ihn zukamen. Sie forderten den Jugendlichen auf Geld herauszugeben und schlugen ihn. Als dieser der Gruppe ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 13:45

    POL-KN: (Bräunlingen, B 31 / Schwarzwald Baar Kreis) Von der Straße gedrängelt (24.09.2025)

    Bräunlingen - B 31 (ots) - Zu einem Unfall ist es am Mittwoch nach einem Fahrstreifenwechsel auf der Bundesstraße 31 zwischen Döggingen und Hüfingen gekommen. Gegen 5:15 Uhr war ein 51-Jähriger auf dem zweispurigen Teil der B 31 in Richtung Hüfingen unterwegs. Ein dunkles Auto überholte ihn und scherte so knapp vor ihm ein, dass der VW-Fahrer nach rechts ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren